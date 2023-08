Napoli | Lozano ha accettato il PSV | l’ennesimo capolavoro di mercato di Aurelio De Laurentiis

... HirvingÈ in dirittura d'arrivo la trattativa tra ile il Psv per il ritorno di Hirvingin Olanda. Nel pomeriggio di oggi erano previsti nuovi contratti per cercare di portare a ...Calciomercato, è fatta peral PSV Eindhoven. Secondo quanto riferisce ESPN Mexico, ilavrebbe già dato l'ok alle visite mediche per l'attaccante che già questa notte potrebbe recarsi in ...Nella parte esterna del campo, infatti, il finale del mercato vede in partenza da, che è ormai vicinissimo al Psv Eindhoven. Per lui lo spazio si è esaurito. Ora il, con ...

Lozano-PSV, fumata bianca vicina! Il Mattino - Le cifre della cessione per il Napoli CalcioNapoli24

Dopo quattro anni con la maglia del Napoli, Hirving Lozano lascia il club azzurro per ritornare al PSV. Il club olandese ha infatti deciso di acquistare di nuovo l’attaccante dopo il rifiuto da parte ...Hirving Lozano sta diventare ufficialmente ... così da potersi sottoporre nella mattinata di mercoledì 30 agosto alle visite mediche. La SSC Napoli, dal canto suo, avrebbe datto l'O.K. affinché il ...