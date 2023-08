Napoli | Lindstrom accolto dal Pres Club Napoli Ostia | “Voglio raccontarvi una cosa”

Calciomercato- Sono terminate le visite mediche di Jespera Villa Stuart, col giocatore che si appresta quindi a diventare un nuovo giocatore del. Arrivato in clinica quest'oggi attorno ...Ora nel, per essere subito protagonista in un tridente da brividi con Kvara ed Osimhen. Jesper, per dirla come un quadro, è un cavallo al galoppo di Edward Munch.Hirving Lozano saluta il. Nel giorno delle visite mediche di, il club azzurro ha trovato l'accordo per la cessione dell'esterno messicano, che già domani sarà ad Eindhoven per le ...

Calciomercato Napoli: Lindstrom è arrivato in Italia per le visite mediche NapoliToday

Un’operazione da 15 milioni di euro, con accordo totale anche sull’ingaggio. Dopo l’arrivo di Lindstrom dal Nordsjaelland, il Napoli aveva bisogno di sfoltire l’attacco cedendo Lozano, che era in ...Il Napoli si sta preparando ad accogliere uno dei maggiori talenti ... hanno affrontato nella scorsa edizione di Champions League - arriva il danese Jesper Lindstrom. Anche se, alle pendici del ...