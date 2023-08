Napoli | i motivi per cui Gabri Veiga non è arrivato | l'Al-Ahli gli ha fatto una promessa

(Di martedì 29 agosto 2023) Perchéha accettato l'offerta dell'Al-e non quella del? Come riporta Marca, a convincere lo spagnolo...

Ma poi, andando a riguardare la partita, si può sapere qualiaveva ad esempio di contrasto ... perché altrimenti io penso che Giuntoli e i suoi amici della parrocchia ADL diavrebbero ......che si rivela purtroppo non molto felice e forse un poco tardivamente rimediata per tre... Non ho visto ilma penso che le romane partite male avranno modo e maniera di aggiustarsi e ...... Lukaku e Berardi in attacco) non sono stati raggiunti perdiversi. Nel frattempo i ...nuovo direttore sportivo deve ancora entrare nei meccanismi di un ruolo di riferimento pubblico che a...

A Napoli un euro in più per aggiungere il basilico sulla pizza ... Fanpage.it

Perché Gabri Veiga ha accettato l'offerta dell'Al-Ahli e non quella del Napoli Come riporta Marca, a convincere lo spagnolo è stato il ricco contratto di tre anni ma anche la possibilità di tornare ...In un comunicato, è sottolineato che la Cgil a partire da settembre e per tutta la mobilitazione svolgerà assemblee in tutti i luoghi di lavoro sul territorio della provincia di Potenza per spiegare i ...