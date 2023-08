Napoli | è fatta per l’addio di Lozano | già avviato il trasloco | ha salutato i compagni a Castel Volturno

(Di martedì 29 agosto 2023) Dopo quattro anni con la maglia del, Hirvingsaluta la piazza partenopea. Il calciatore azzurro, dopo la vittoria dello Scudetto e il mancato rinnovo con il club azzurro, ha deciso di andare via e trasferirsi nella sua ex squadra, il PSV Eindhoven, il quale verserà ad Aurelio De Laurentiis una cifra compresa tra L'articolo

Mentre in Italia cresce lo sdegno per quanto successo a Palermo e, la cantautrice rock ha ... Ma per anni non mi sonoavvicinare dagli uomini, ero traumatizzata ' - la confessione choc. Il ...... davanti alche per ora sembra aver incassato nel migliore dei modi gli addii di Spalletti ... La Lazio è a secco e nelle quote antepost si èraggiungere dall'Atalanta: Sarri e Gasperini ......il, secondo me, ci sono l'Inter e il Milan. Leggermente attardate le altre, a cominciare dalla Juve che mi sembra la fotocopia dello scorso anno. Poi la Lazio che ritengo una squadra non...

TMW - Napoli, fatta per Lozano al PSV: visite mediche programmate per domani. Tutti i dettagli TUTTO mercato WEB

Il Napoli è finalmente pronto a dare il benvenuto a Jesper Lindstrom. Il centrocampista danese ha infatti iniziato da poco le visite mediche, e in giornata concluderà le procedure relative ...Come spiega il Comune di Napoli sul suo sito web, infatti ... stazione di piazza Garibaldi o con più precisione in via galileo Ferraris. Il taxi gli ha fatto pagare € 100.00 euro per 7 kilometri, cosa ...