Napoli | accordo col PSV per Lozano

(Di martedì 29 agosto 2023) Il, chiuso il colpo Lindstrom in entrata, è riuscito a piazzare in uscita Hirving. È a un passo l'con...

Commenta per primo Il, chiuso il colpo Lindstrom in entrata, è riuscito a piazzare in uscita Hirving Lozano . È a un passo l'con il PSV Eindhoven da circa 15 milioni di euro.Il club azzurro ha raggiunto l'totale con l'Eintracht Francoforte, sulla base di un prestito oneroso a 5 milioni con obbligo di riscatto a 20 milioni (bonus compresi), e con lo stesso calciatore che dopo essere arrivato in ...Hirving Lozano saluta il. Nel giorno delle visite mediche di Lindstrom, il club azzurro ha trovato l'per la cessione dell'esterno messicano, che già domani sarà ad Eindhoven per le visite mediche con il Psv. ...

Calciomercato Live: Lindstrom a un passo dal Napoli, accordo per ... Diretta

L'attaccante del Napoli è ormai ai dettagli anche dal punto di vista dell ... il messicano era finito nel mirino anche di alcuni club sauditi. Il ritorno al PSV. Con l'accordo con il PSV, Lozano torna ...Hirving Lozano saluta il Napoli. Come riporta Il Corriere dello Sport, nel giorno delle visite mediche di Lindstrom il club azzurro ha trovato l'accordo per la cessione dell'esterno messicano, che già ...