Napoletano FdI | Preoccupazione per riapertura scuole comunali Anzia genitori per plesso Giannone

Leggi su casertanotizie

(Di martedì 29 agosto 2023) Caserta. Con l’imminentedei plessi scolastici di proprietà del Comune di Caserta, per l’inizio dell’anno scolastico 2023/2024, il Consigliere di Fratelli d’Italia, avv. Pasquale, nutre perplessità in merito alla manutenzione ordinaria necessaria ad accogliere gli alunni nel miglior modo possibile. Di seguito il testo della interrogazione comunale urgente inviata questa mattina al Sindaco di Caserta e all’Assessore al Ramo: “Il 13 settembre inizierà il nuovo anno scolastico e sono tante le manutenzioni ordinarie necessarie per un buon ritorno a scuola: imbiancature, sistemazione dei giardini e degli spazi, verifica degli infissi, pulizie straordinarie e taglio dell’erba. È utile, quindi, che le comunità scolastiche Casertane e la Cittadinanza tutta conoscano nel dettaglio le manutenzioni ordinarie e straordinarie effettuate dal ...