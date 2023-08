Nagorno Karabakh. Il ministero degli Esteri azero contro Macron

(Di martedì 29 agosto 2023) Il passaggio quotidiano di dozzine di residenti armeni attraverso la strada Lachin e il posto di frontiera, così come l'identificazione della rotta "Aghdam - Khankendi" e altre alternative da parte ...

... che secondo le accuse mosse dagli armeni verrebbe bloccato dai militari azeri impedendo il contatto tra l'Armenia e gli insediamenti delancora popolati da armeni dopo l'ultimo ...... ennesimo appello a ripristinare la libera circolazione lungo il corridoio Lachin, il cui blocco, dal dicembre 2022, ha generato una preoccupante situazione umanitaria nel. "...Si riaccende la crisi in, l'enclave armena in territorio azero che da aprile vive in stato di isolamento dopo che le truppe azere hanno chiuso il passaggio dal corridoio di Lachin , l'unico accesso dall'...

Nagorno-Karabakh. IS, situazione insostenibile Avanti Online

Un genocidio lento. E’ quanto sta avvenendo ormai da mesi nel Nagorno Karabakh, un’enclave armena di 120.000 abitanti bloccata dall’Azerbaijan. Il corridoio di Lachin, chiamato la strada della vita, è ...Emmanuel Macron ha annunciato nel corso di una conferenza degli ambasciatori francesi l’intenzione di incontrare il primo ministro armeno Nikol Pashinyan e il presidente azero Ilham Aliyev: il preside ...