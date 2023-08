Myrta Merlino è solo l’ennesimo nome coinvolto a sua insaputa in una truffa sulle criptovalute

(Di martedì 29 agosto 2023) E’l’ultimoillustre in ordine di tempo ad essere stato tirato in ballo a suaper pubblicizzare un sito che promette investimenti inin grado di far diventare milionaria pure la sciura Maria. E non è stato scelto a caso, perché la perversa e intelligente logica delle società che stanno dietro a queste operazioni finanziarie altamente pericolose e sconsigliate dalle autorità che regolamentano le Borse tende ad usare in maniera illegale e fraudolenta personaggi pubblici al culmine della loro popolarità e visibilità, sfruttando le piattaforme social come Facebook. La vittima questa volta è, nota giornalista e conduttrice per ben 12 anni della trasmissione “L’aria che tira” su La 7, da poco approdata a Mediaset, dove a partire dal 4 settembre ...

Al suo postocon la promessa di un intrattenimento più culturale e mente trash. Via anche Ilary Blasi , che si mormora non avrà più L'Isola dei Famosi dopo il flop clamoroso delle ...La conduttrice, forse per non pensare all'imminente inizio del programma che fino allo scorso anno aveva capitanato, ha deciso di volare in Sardegna per continuare le sue ...Leggi Ancheal lavoro su 'Pomeriggio Cinque': 'E' solo l'inizio' Al centro i grandi temi di attualità Al centro di ogni puntata l'attualità e la politica, approfondita e commentata dagli ospiti: '...

Myrta Merlino in versione mamma: le rare foto (con dedica) ai figli gemelli Today.it

Al suo posto Myrta Merlino con la promessa di un intrattenimento più culturale e mente trash. Via anche Ilary Blasi, che si mormora non avrà più L’Isola dei Famosi dopo il flop clamoroso delle ultime ...E l’ultimo gesto social sembrerebbe confermarlo a gran voce. Myrta Merlino, come sarà il suo Pomeriggio 5 Nel primo spot con Myrta Merlino si vedono immagini di repertorio di un alluvione, della ...