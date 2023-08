My Home My Destiny | dal 4 settembre non va più in onda

Nuovo appuntamento oggi martedì 29 agosto 2023 , con la soap turca MyMy. Nella puntata odierna Mehdi viene a sapere da Zynep che Benal è incinta e che il figlio è suo. Quello che lo sconvolge di più è che tutta la sua famiglia ne era a conoscenza. Ecco il ...Anticipazioni MyMy: Zeynep e Mehdi ancora distante Zeynep ha detto addio a Mehdi e sembra decisa a farsi da parte per lasciarlo libero di occuparsi di suo figlio . Dopo il confronto con ...MyMytorna domani, mercoledì 30 agosto 2023 , alle 15:45 su Canale 5 con la terza puntata della nuova settimana. Che dovrebbe essere anche l'ultima per la soap con Demet Özdemir. A patire ...

My home my destiny, spoiler: Mehdi e Zeynep decideranno di rimanere insieme My home my destiny indugerà ancora a lungo sulla gravidanza di Benal, ...Scopriamo insieme le Anticipazioni Straniere di My Home My Destiny, soap opera trasmessa dal lunedì alla domenica su Canale 5: ecco i riassunti delle puntate che andranno in onda prossimamente. Le ...