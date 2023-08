Musical ‘Mare Fuori’ | nuove selezioni per il cast | appuntamento all’Augusteo

Leggi su anteprima24

(Di martedì 29 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi riaprono le porte per gli aspiranti protagonisti che sognano di partecipare alMare Fuori diretto da Alessandro Siani e prodotto da Best Live. L’è fissato per il prossimo giovedì 7 settembre a partire dalle ore 10, al Teatro Augusteo di Napoli di Piazzetta Duca d’Aosta 262. Iling è totalmente gratuito. Il candidato deve sapere sia cantare, ballare e recitare. Per partecipare aling è necessario prenotare tramite mail scrivendo al seguente indirizzo:ingmarefuori@gmail.com, indicando nell’oggettoING SPETTACOLO MARE FUORI inviando due foto (un primo piano e una figura intera). Non saranno ammessi minori di 18 anni. Coloro che saranno selezionati aiing saranno contattati ...