Musica ed emozioni | la bergamasca Simonetta Agazzi | “Il mio omaggio alle vittime del Covid”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 29 agosto 2023) “L’inizio è nebuloso … poi prende il sopravvento la paura … in seguito il suono del violoncello dà voce al dolore e alla preghiera per coloro che non ci sono più”. A parlare è, musicista e compositricediplomata al Conservatorio “Campiani” di Mantova e al “Gaetano Donizetti” di Bergamo, che descrive il suo brano “Alba nuova”. Nata su richiesta degli “Amici della biblioteca” di Nembro, in occasione del Festival “Il genio delle donne”, l’opera è stata eseguita per la prima volta il 15 ottobre 2022, all’Auditorium “Modernissimo” di Nembro. “La scelta del tipo di brano da comporre era libera – afferma l’artista – e ho pensato di scrivere undel, visto che Nembro è stato un paese particolarmente colpito ed io vi sono ...