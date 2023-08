Muore a 55 anni Nicolino Di Michele | storico esponente dei 5 Stelle nel Molise

Leggi su ildenaro

(Di martedì 29 agosto 2023) E’ morto nella notte a Parma, dove lavorava come comandante del reparto di Polizia Penitenziaria, il consigliere comunaleDi. Il 55enne, simbolo politico del Movimento Cinque, è stato colto da un malore. “Nick era una persona coraggiosa, generosa e combattiva, sempre pronta a dare il massimo per le cause in cui credeva”. Queste le parole di Roberto Gravina, già sindaco pentastellato di Campobasso ed attuale consigliere regionale in. “Con Nick – ancora Gravina – abbiamo lavorato anche in occasione di quest’ultima campagna elettorale, fianco a fianco, con l’energia e l’entusiasmo di sempre, nonostante il momento politico non fosse dei migliori. Nick era una persona coraggiosa, generosa e combattiva, sempre pronta a dare il massimo per le cause in cui credeva. In questo momento di lutto, ...