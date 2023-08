Multe e tasse non pagate | il governo accelera per «recuperare» 1 100 miliardi

(Di martedì 29 agosto 2023) Margini di effettivo incasso solo per il 10% dei crediti. Strategia a due vie per ridurre l’arretrato ere le attività

La riscossione delle tasse arranca. E sciogliere qualche briglia di legge, semplificare le attività, potrebbe «incrementare l’efficienza dei sistemi della riscossione, nazionale e locali», così dice ...Come già detto, il governo sta lavorando per mettere in atto una riforma del fisco in cui dovrebbero esserci moltissime novità, fra cui modalità diverse per pagare le tasse e anche le multe. Si per le ...