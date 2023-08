Lo ha detto Marc Marquez in vista del Gp di, in programma nel weekend a Barcellona. "In Austria abbiamo visto che questo il nostro modo di lavorare ci ha permesso di superare il fine ...Il Gran Premio d'Austria ha segnato il giro di boa del2023. In calendario restano due ... il GP della, in programma dal 1 al 3 settembre . Spielberg si conferma circuito Ducati. ...L'inglese Jake Dixon, 27 anni, da sei anni nelsta per traslocare nel team Ducati Gresini. PROSSIMO MOTOGP Domenica 3 settembre sul circuito dia Montmelo (Barcellona). Un ...

Motomondiale: Gp Catalogna. Marquez "Gara speciale" Tiscali

Lo ha detto Marc Marquez in vista del Gp di Catalogna, in programma nel weekend a Barcellona. "In Austria abbiamo visto che questo il nostro modo di lavorare ci ha permesso di superare il fine ...Altro weekend nel team LCR Honda Castrol per il pilota spagnolo che anche a Barcellona prenderà il posto del connazionale ancora infortunato ...