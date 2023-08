Motomondiale | GP Catalogna Bezzecchi Pista bella e impegnativa

Questa l'analisi di Marco Bezzecchi in vista del Gp diin programma nel weekend. "Non sono andato particolarmente bene qui lo scorso anno, ma arriviamo da un weekend positivo nel complesso ...Lo ha detto Marc Marquez in vista del Gp di, in programma nel weekend a Barcellona. "In Austria abbiamo visto che questo il nostro modo di lavorare ci ha permesso di superare il fine ...Il Gran Premio d'Austria ha segnato il giro di boa del2023. In calendario restano due ... il GP della, in programma dal 1 al 3 settembre . Spielberg si conferma circuito Ducati. ...

Motomondiale: Gp Catalogna. Marquez "Gara speciale" Tiscali

