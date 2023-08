MotoGP | Marquez | “Il week end di Barcellona è sempre speciale”

(Di martedì 29 agosto 2023) “Il fine settimana di, vedere tutti gli spalti pieni di gente e tutti i tifosi lì. L’obiettivo è quello di dare un grande spettacolo per tutti i presenti e regalare un fine settimana piacevole e memorabile. Da parte nostra c’è del lavoro da fare e dobbiamo mantenere l’approccio calmo che abbiamo avuto negli ultimi fine settimana”. Queste le dichiarazioni di Marcin vista del Gp di Catalogna, in programma nelend a. “In Austria abbiamo visto che questo il nostro modo di lavorare ci ha permesso di superare il fine settimana e raccogliere buoni dati per il progetto. Ci risiamo e iniziamo un finale di stagione impegnativo”, ha aggiunto lo spagnolo della Honda. SportFace.

cerca conforto a Barcellona Lainizia il suo sprint finale. Con il Gran Premio di Catalogna di questo weekend, la stagione delle due ruote entra nel vivo con dieci appuntamenti ...Tentano di scuotere la propria stagione gli ex campioni del mondo Fabio Quartararo e Marc, ... 8:30 - 8:45 FP1 Moto3: 9:00 - 9:35 FP1 Moto2: 9:50 - 10:30 FP1: 10:45 - 11:30 FP2 MotoE: 12:......interessante tra il monegasco della Ferrari e il fuoriclasse della: ' Leclerc doveva essere quello che è stato Pecco Bagnaia per la Ducati, invece sta vivendo la parabola di, l'ex ...

A pochi giorni dal Gp di Catalogna, Marc Marquez si è espresso senza mezzi termini ai canali ufficiali della Honda sulle sue sensazioni in vista della gara di casa. "Il fine settimana a Barcellona è ...Ci crederà ancora Fabio Quartararo, per rimanere nel paragone con la MotoGP dei campioni frustrati dalle case giapponesi, non lo fa più con la Yamaha. Ma non sa dove andare. E comunque dovrà ...