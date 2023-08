(Di martedì 29 agosto 2023) 251 punti e unda sfatare. È tempo di undicesimo round del Mondiale 2023 die sarà il circuito del Montmelò a essere teatro del prossimo fine-settimana iridato. Sulla pista catalana,si presenta da leader di questo campionato, con un vantaggio considerevole rispetto alla concorrenza in classifica generale: 62 lunghezze sullo spagnolo Jorge Martin e 68 su Marco Bezzecchi. Grazie al sigillo in Austria, il pilota piemontese si è assicurato finora il 50% delle vittorie nei GP fin qui disputati, portando a 16 le affermazioni in, terzo italiano di tutti i tempi alle spalle di Valentino Rossi (89) e di Giacomo Agostini (68) in top-class, totalizzando anche il 27° podio nella classe regina (50° nel Motomondiale). C’è però da porre fine al digiuno in ...

... dedicato alle moto derivate da quelle di serie, a differenza delche come noto prevede ... Per esempio, raccontano dal team, confrontando i dati delle garesullo stesso tracciato e con ......RISULTATI ALBO D'ORO CIRCUITO COME SI GUIDA AL MONTMELÒ METEO GP CATALUNYA 2023 CLASSIFICA... Le previsioni saranno più accurate nei giorni immediatamentel'evento.

MotoGP, i precedenti di Francesco Bagnaia nel GP di Catalogna. Un tabù per Pecco OA Sport

Ripartita ai primi di agosto con i GP di Inghilterra e Austria, la MotoGP imbocca a settembre il rettilineo finale ... molto serenamente il "filotto" overseas dell'autunno che precede il tradizionale ...La gara principale del GP di Catalunya di MotoGP, che si svolgerà domenica 3 settembre, sarà di 24 giri, mentre la Sprint, che si svolgerà sabato al Montmeló, sarà di 12 giri. La Moto2 sarà di 21 giri ...