MotoGP GP Catalogna | Bezzecchi | “Pista bella e impegnativa”

(Di martedì 29 agosto 2023) “Ladi Barcellona è molto molto veloce e. L’ultimo settore, con i curvoni in velocità, è davvero impegnativo ma dà soddisfazioni alla guida”. Lo ha detto Marcoin vista del Gp diin programma nel weekend. “Non sono andato particolarmente bene qui lo scorso anno, ma arriviamo da un weekend positivo nel complesso e sono sicuro riusciremo a trovare la quadra. L’obiettivo è stare nella scia dei più veloci e arrivare con un passo consistente alla gara di domenica”, ha aggiunto il pilota del Mooney VR46 Racing Team, attualmente terzo nella generale con 183 punti, sul podio a Barcellona solo in Moto3 nel 2018. Per il suo compagno di squadra Luca Marini “Barcellona è un tracciato che mi piace molto e dove sono riuscito ad essere competitivo in passato. Arriviamo qui dopo una gara molto solida ...