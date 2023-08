Mostre | laboratori | incontri | al via la stagione di “Donizetti Studio Uno sguardo dal teatro sulla città”

(Di martedì 29 agosto 2023) Bergamo. Entra nel vivo la programmazione di “. Unodal”, il nuovo spazio della Fondazioneaperto a cittadini e visitatori di ogni età, dove vivere l’arte sperimentando la creatività in tutte le sue forme, traformativi. Inaugurata lo scorso giugno al civico 15 di Piazza Cavour a Bergamo, dopo aver ospitato le attività delSummer Camp – il progetto estivo per bambini e ragazzi novità assoluta tra i teatri d’opera italiani – e la mostra fotografica “Quei favolosi anni ‘50” con le immagini dell’Archivio iconografico della Fondazione, la ...

... al divertimento (con appuntamenti musicali, la pesca di beneficenza e, per i più piccoli,creativi ed il luna park) alla cultura (con presentazioni di libri e le"Civiltà rurale ...... molti dei quali arriveranno da fuori Regione, per confrontarsi tra lezioni frontali,, ... si terranno workshop , presentazioni di libri,, proiezioni di film, momenti di confronto e ...In programma, in diversi luoghi della città, dibattiti, incontri di approfondimento,, proiezioni di film e documentari,e momenti musicali, pensati per gli adulti ma anche per i ...

La statua frammentaria del generale Neshor, alla quale, a metà Novecento, è stato aggiunto un falso volto di faraone, è il reperto protagonista del nuovo appuntamento con il ciclo di esposizioni bimes ..."Un falso autentico: la statua di Neshor" è il titolo della mostra che fa parte del ciclo bimestrale “Nel laboratorio dello studioso” e che invita i visitatori del Museo Egizio a conoscere il lavoro s ...