Mostra Venezia | Caterina Murino a Sangiuliano | ' tassare film stranieri come in Francia'

"Al ministro della cultura vorrei chiedere una cosa, che credo sia abbastanza facile da realizzare, anche se non so se burocraticamente sia semplice. In Francia, tutti i film che passano nelle sale devono pagare una tassa, e questa tassa, che è minima, serve ad aiutare il cinema nazionale a produrre i film francesi. Perché non farlo anche in Italia? Sarebbe un'idea che potrebbe aiutare in modo intelligente i piccoli film italiani a esistere". A dirlo all'Adnkronos, appena arrivata al Lido di Venezia dove ricopre il ruolo di madrina dell'edizione numero 80 della Mostra di Venezia, è Caterina Murino.

E' 'Comandante', diretto da Edoardo De Angelis, con Pierfrancesco Favino, il film d'apertura, in prima mondiale in Concorso, dell'80esima Mostra del Cinema di Venezia (30 agosto - 9 settembre 2023). Sarà proiettato nella Sala Grande del Palazzo del Cinema al Lido nella serata di apertura di mercoledì 30 agosto.

