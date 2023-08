Il "dialogo" trae ilsull'Ucraina "continua". Lo ha detto in un'intervista all'ANSA la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova.Il veicolo aereo senza pilota è stato distrutto da un aereo delle forze di Difesa diin servizio sul territorio. 29 ago 00:18 Kiev: uccisi in combattimento 300 soldati russi in direzione Tavria ...Ancora tensioni sull'asse- Kiev per alcune dichiarazioni di Papa Francesco . Dal 24 febbraio 2022 non è la prima ...pubbliche del Papa determinate a non chiudere la porta al dialogo con. ...

Mosca, 'Vaticano equilibrato, continua il dialogo su Kiev' - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Il «dialogo» tra Mosca e il Vaticano sull'Ucraina «continua», ha proseguito Zakharova. Le relazioni tra la Russia e la Santa Sede, ha aggiunto la portavoce, sono improntate a «un approccio ...Il "dialogo" tra Mosca e il Vaticano sull'Ucraina "continua". Lo ha detto in un'intervista all'ANSA la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. Le relazioni tra la Russia e la ...