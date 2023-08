Mosca all' ANSA | ' la Nato è l' asse del Male'

(Di martedì 29 agosto 2023) Laè "l'del". Lo ha detto in un'intervista all'la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. La portavoce ha affermato che l'economia russa cresce nonostante le ...

Il "dialogo" tra Mosca e il Vaticano sull'Ucraina "continua". Lo ha detto in un'intervista all'ANSA la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. Le relazioni tra la Russia e la ...La Nato è "l'asse del male". Lo ha detto in un'intervista all'ANSA la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. La portavoce ha affermato che l'economia russa cresce nonostante le ...