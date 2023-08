'Moria' di tennisti azzurri agli Us Open

Leggi su agi

(Di martedì 29 agosto 2023) AGI -degli Stati Uniti amari per i colorifino a questo momento. Inizio shock per l'Italia con cinque, due donne e tre uomini subito eliminati al primo turno. Tra le donne fa notizia la sconfitta di Elisabetta Cocciaretto. La 22enne di Fermo, 29esima testa di serie, si arrende 6-2 7-5 alla qualificata Kaia Juvan, numero 146 Wta. Con lei torna anzitempo a casa anche Jasmine Paolini, anche se la sua sconfitta è meno clamorosa: la 27enne toscana, numero 35 del ranking, è stata sconfitta in tre set dalla lettone Jelena Ostapenko, 20esima testa di serie, con il punteggio di 6-2 4-6 6-1. In campo maschile la notizia davvero clamorosa - e del tutto inattesa per i colori- è il ko in cinque set all'esordio del nostro secondo miglior tennista, Lorenzo Musetti, eliminato al primo turno dal ...