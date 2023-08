Moratti difende Mancini | «Naturale accettare un’offerta come quella dell’Arabia»

(Di martedì 29 agosto 2023) MassimoRobertodalle tante critiche che sta ricevendo: le dichiarazioni sull’ex ct azzurro Intervistato da Il Fatto Quotidiano, MassimoRobertoper aver accettato l’offerta dall’Arabia Saudita. LE PAROLE – «Quando un professionista si ritrova sul piattodi quel genere, èche accetti. Forse cominciava ad annoiarsi e magari avrà pensato che con la nazionale non ci fosse un futuro. Il denaro ha spazzato via gli ultimi dubbi. Probabilmente avrebbe potuto gestire la vicenda con più accortezza, ma avrebbe ricevuto ugualmente le critiche».

Roberto Mancini, al debutto come ct dell'Arabia Saudita, si è vestito dei panni umili per superare il primo test con il nuovo pubblico senza indulgere però al pessimismo di maniera. Non è sicuramente ...