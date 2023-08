Monza | Petagna in uscita | sull’attaccante forte interesse del Cagliari

(Di martedì 29 agosto 2023) Andreapotrebbe cambiare cassa, rimanendo in Serie A. L’attaccante sarebbe indal, con ilche invece sarebbe la squadra più interessata per cercare di strappare alla concorrenza il giocatore. I contatti fra i club sarebbero frequenti e le prossime ore potrebbero decisive. L’attaccante ex Milan, infatti, ilavrebbe messo la freccia e sarebbe vicinissimo dal portarlo alla corte di Claudio Ranieri. La formula scelta per il trasferimento alè quella del prestito con diritto di riscatto per i sardi. Società al lavoro per limare i dettagli. SportFace.

