Monteforte Irpino | auto in fiamme sull’A16

Leggi su puntomagazine

(Di martedì 29 agosto 2023) Emergenza a: Vigili del Fuoco in azione per spegnere leche avvolgono un’I Vigili del Fuoco di Avellino subito dopo le 17.00 del 26 agosto, sono intervenuti sull’strada A 16, Napoli – Canosa, al Km. 38 in direzione Canosa, nel territorio del comune di, per un incendio che ha interessato un’vettura in transito. Leche hanno avvolto il veicolo si sono propagate anche alle sterpaglie della vicina scarpata, e sono state spente mettendo in sicurezza l’intera area. I coniugi a bordo, partiti dalla provincia di Napoli e diretti ad Avellino, oltre un comprensibile spavento non hanno subito nessuna conseguenza. Il tratto di strada in direzione ...