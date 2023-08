Monte Bianco | chiusura traforo dal 4 settembre potrebbe slittare

(Di martedì 29 agosto 2023) Ebbene sì, la decisione sulladeldelche era prevista per il 4. Colpevole il maltempo che ha provocato una frana gli scorsi giorni al Fréjus: sicreare quindi un tilt del sistema dei trasporti alle frontiere tra Italia e Francia.: il futuro è incognita L'articolo proviene da Il Difforme.

IL SOLE 24 ORE 'Caos export: chiuso il Frejus per la frana, ko il Brennero,e il Gottardo' apre il quotidiano di Confindustria. L'emergenza climatica torna nel fondo ('Neve sui monti, ...La Valle d'Aosta si trova di fronte a una sfida economica a seguito della chiusura del traforo delper lavori di ristrutturazione. La chiusura, che inizia il 4 settembre e si protrarrà fino al 18 dicembre, provocherà uno stop di quindici settimane consecutive, mettendo in pausa l'...E approfittare degli ultimi giorni di apertura del traforo del. Che chiude il 4 settembre per lavori.

Monte Bianco, chiusura del tunnel dal 4/09 potrebbe slittare: rischio paralisi trasporti Sky Tg24

Lunedì 4 settembre è prevista la chiusura di 15 settimane, per lavori, del principale itinerario alternativo, il tunnel del Monte Bianco. Fino al 18 dicembre sarà chiuso. Tre mesi di stop per 18 anni.I trasporti su gomma stanno vivendo un momento davvero difficile fra Italia e Francia: ci sono gravi problemi sia sul Fréjus che al Monte Bianco.