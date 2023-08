Mondiali | Filippine - Italia 83 - 90 | che canestro di Tonut!

Aidi basket l'Italia si qualifica come seconda del Gruppo a dietro alla Repubblica Dominicana grazie alla vittoria degli azzurri sulle ...Guarda la super prestazione di Stefano Tonut nella vittoria dell'Italia contro leaidi ...SPISSU 7,5: il mondiale di Marco è cominciato contro la Dominicana, e contro leha spiccato il volo. Altra prova sontuosa, da leader: non ha paura di guardare in faccia il canestro, ...

Dodici triple a bersaglio su 60 tentativi nelle prime due gare, 17 che hanno trovato la retina sulle 41 tentate contro le Filippine: nel bene o nel male, lo spartiacque del mondiale azzurro è tutto ...Missione compiuta per l’Italia che batte le Filippine 90-83 e conquista la qualificazione alla seconda fase, pur con molti brividi finali (da +18 a +7 in meno di tre minuti). Ci arriva da seconda ...