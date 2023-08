Mondiali di Basket | l' Italia batte le Filippine e passa il turno | 90 - 83 il finale

MANILA (FILIPPINE) - L'Italia batte le Filippine nella terza e decisiva sfida del girone A aidied accede alla seconda fase della competizione. La squadra di Pozzecco si è imposta 90 - 83 (parziali 20 - 23, 48 - 39, 73 - 60). Dopo la sconfitta nella seconda gara contro la ...L'Italia batte le Filippine 90 - 83 e si qualifica agli ottavi di finale deidi2023 con il secondo posto nel Girone A, alle spalle della Repubblica Dominicana, vittoriosa sull'Angola e prima con 3 successi in altrettante gare. Gli azzurri, che si sarebbero ...Aididi Manila, l'Italia ha battuto i padroni di casa delle Filippine per 90 - 83 e si è così guadagnata la seconda fase del mondiale da seconda del gruppo A alle spalle della Repubblica ...

Mondiali di basket, Italia-Filippine 90-83. Italbasket qualificata alla seconda fase Quotidiano Sportivo

FRANCESCO LOIACONO - Nella terza gara del Gruppo A dei Mondiali di Basket l’Italia vince 90-83 sulle Filippine a Manila e si qualifica per la seconda fase. Nel primo quarto le Filippine prevalgono ...L'Italbasket resta in corsa nel Mondiale in svolgimento tra Filippine, Giappone e Indonesia. A Manila gli azzurri del ct Gianmarco Pozzecco battono 83-90 i padroni di casa delle Filippine, idoli di un ...