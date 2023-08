Mondiali Basket 2023 | la Repubblica Dominicana batte l’Angola 75-67

Leggi su sportface

(Di martedì 29 agosto 2023) La75-67 e conquista l’accesso alla prossima fase deidida prima del girone. Una sfida osservata dagli azzurri di Pozzecco come spettatori interessati, in vista del match contro le Filippine in programma alle 14:00 ora italiana. A Fontecchio e compagni basterebbe addirittura una sconfitta con 11 punti di scarto (non uno di più) per staccare il pass dopo quel brutto passo falso contro i dominicani, che anche controsi confermano quelli con la miglior condizione del girone anche se oggi non replicano le percentuali da tre fatte segnare contro gli azzurri. Towns e compagni trovano infatti cinque triple su venticinque tentate, che bastano contro le due degli angolani. Andres Feliz si conferma il più in forma ...