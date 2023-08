Mondiale Endurance - L' Alpine A424 debutta al Paul Ricard

(Di martedì 29 agosto 2023) Dopo mesi di ricerca e sviluppo, l'è finalmente scesa in pista per la prima volta a Le Castellet. Questa Hypercar di nuova generazione, destinata a competere nella classe regine del2024, ha subito attirato a sé l'attenzione degli appassionati. Team esperto. Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere e Charles Milesi - i piloti designati del teamSignatec - si sono alternati al volante della vettura durante questa prima sessione di test. Lapierre ha avuto l'onore di essere il primo a guidare l', iniziando con un breve giro di installazione e successivamente eseguendo una verifica completa delle funzioni di sicurezza. La sessione è poi entrata nel vivo e l'attenzione si è spostata nella valutazione di cambio, freni e sistemi di raffreddamento che sono ...

Questa Hypercar di nuova generazione, destinata a competere nella classe regine del2024, ha subito attirato a sé l'attenzione degli appassionati. Team esperto. Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere e Charles Milesi - i piloti designati del teamSignatec - si sono alternati al volante della vettura durante questa prima sessione di test.

