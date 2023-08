(Di martedì 29 agosto 2023) Dopo mesi di ricerca e sviluppo, l'è finalmente scesa in pista per la prima volta a Le Castellet. Questa Hypercar di nuova generazione, destinata a competere nella classe regine del2024, ha subito attirato a sé l'attenzione degli appassionati. Team esperto. Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere e Charles Milesi - i piloti designati del teamSignatec - si sono alternati al volante della vettura durante questa prima sessione di test. Lapierre ha avuto l'onore di essere il primo a guidare l', iniziando con un breve giro di installazione e successivamente eseguendo una verifica completa delle funzioni di sicurezza. La sessione è poi entrata nel vivo e l'attenzione si è spostata nella valutazione di cambio, freni e sistemi di raffreddamento che sono ...

Mondiale Endurance - L'Alpine A424 debutta al Paul Ricard - Quattroruote.it Quattroruote

La Fan Zone interna all’impianto brianzolo, che ospita il quindicesimo round del Mondiale che vede impegnate le SF-23 ... stagione 2023 e sono già entrate negli annali delle corse endurance, in un ...Primo test incoraggiante per la Hypercar francese che competerà nel WEC 2024. In pista Lapierre, Vaxiviere e Milesi ...