Modena | Bianco | “Sapevo avremmo vinto Non potevano reggere 90 minuti quel ritmo”

(Di martedì 29 agosto 2023) Paolo, tecnico del, ha commentato il successo ottenuto in casa del Cosenza: “Credo che ci siamo meritati questa vittoria, abbiamo giocato a viso aperto. Loro sono partiti forte, ma nontutta la partita a. Ero condi poterla portare a casa, l’ho detto al mio vice quando eravamo sotto nel punteggio, a patto che si mantenesse l’ordine“. Il tecnico ha poi proseguito: “Strizzolo ha avuto un problemino all’adduttore, ma Fabio è un giocatore pronto, è al pari di tutti gli altri. Ho 5 attaccanti, posso scegliere liberamente e lui oggi ha dimostrato agli altri che ne fa parte a tutti gli effetti. Appena entrato in spogliatoio ho pensato alla prossima partita, che sarà difficile. Oggi abbiamo speso tanto”. SportFace.

