Moda uomo | i trend dell’autunno inverno 2023-24

(Di martedì 29 agosto 2023) Lamaschile, così come quella femminile, negli ultimi anni ha subito una continua evoluzione, con lo sguardo sempre rivolto al futuro e sempre meno al passato. Per le nuove collezioni autunno/-24, molte delle quali sono state presentate alla Milano Fashion Week svoltasi lo scorso gennaio, gli stilisti più influenti del panorama mondiale hanno scelto però uno stile più classico in pieno stile anni ’70 con un pizzico di creatività, tessuti lussuosi e rivisitazioni dei grandi classici dellamaschile. Modelli anni ‘70 Dries Van Noten e Marco de Vincenzo per Etro hanno puntato su abiti stampati con grafiche che riprendono le carte da parati degli anni ’70, Zegna ha proposto look dalle fantasie geometriche e leggere sfumature di colore, Valentino e Dior Men hanno invece portato sulle passarelle ...

Scegliere un profumo da uomo non è mai una cosa semplice, sia che lo si scelga per sé sia che si debba fare un regalo, anche quando si conosce bene la persona che riceverà questo dono, come un marito ...