Misure di biosicurezza per gli allevamenti suini

(Di martedì 29 agosto 2023) “Il contrasto alla diffusione della peste suina deve rimanere tra gli obiettivi prioritari delle istituzioni regionali e nazionali al fine di preservare una parte rilevante della filiera zootecnica dagli ulteriori danni economici e sanitari che si potrebbero originare. L’intervento anti-cinghiali della Regione Lombardia è apprezzabile, ma non bisogna abbassare la guardia”: con queste parole Leonardo Bolis, presidente di Confai Bergamo e Confai Lombardia, aderenti a CAI Agromec, ha commentato la decisione della Regione Lombardia di prorogare fino al prossimo 18 settembre la scadenza del bando per l’acquisto di recinzioni anti-cinghiali. La misura diè rivolta a micro, piccole e medie imprese dedite all’allevamento die prevede contributi a fondo perduto con un tetto massimo di 100.000 euro per ogni beneficiario, a copertura del 65% ...

Inoltre, la cabina di regia ha voluto sensibilizzare gli allevatori di suini ad adottare tutte le misure di biosicurezza, evidenziando che dal 26 luglio 2023 senza tale adesione non saranno ...Così Alessandro Beduschi, assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste: “Serve parlare chiaro perché le regole sono altrettanto chiare: nessuna misura di contenimento ... a ...