Minturno Turismo | bilancio estivo | Fratelli d’Italia attacca l’Amministrazione con uno striscione

Leggi su temporeale.info

(Di martedì 29 agosto 2023)– In una notte di fine estate i militanti dihanno deciso di affiggere unorecante questo messaggio: La vostra priorità… una fontana in centro città; un messaggio di contestazione nei confronti delcomunale al netto di undi presenze turistiche in città che secondo il Dirigente Regionale del Dipartimento L'articolo Temporeale Quotidiano.