Minorenne ferito con un colpo di pistola | individuato e fermato un 19enne

(Di martedì 29 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Polizia di Stato, nella notte appena trascorsa, ha proceduto al fermo di Edoardo Plaitano,indagato per tentato omicidio ai danni di Raffaele Viviani. I fatti risalgono alla notte del 27 agosto, quando nelle vie del centro storico di Salerno si è scatenato un alterco tra i due giovani per futili motivi e ilavrebbe estratto unaed esploso unrivolto a Raffaele Viviani, 17enne. Viviani ha infatti riportato una grave ferita all’emitorace destro tanto da essere tuttora ricoverato in prognosi riservata. Gli elementi probatori raccolti dalla Polizia di Stato, già nella fase immediatamente successiva allo scontro, ritenuti sufficienti dalla Procura della Repubblica di Salerno, hanno consentito al Giudice di procedere alla convalida ed emissione della misura ...

Nel corso di una lite scoppiata per futili motivi nelle vie del centro storico di Salerno, il 19enne avrebbe estratto una pistola ed esploso un colpo all'indirizzo del

