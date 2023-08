Milano | morta ciclista 28enne schiacciata da un camion in Porta Romana | è la quinta dall' inizio dell' anno

(Di martedì 29 agosto 2023) Ennesima vittima in bici nelle strade di, la. Si tratta di una giovaneda unper il trasporto terra all'incrocio di viale Caldara con Piazza medaglie d'oro, in zona. Il drammatico evento ha avuto luogo nella mattina di oggi,

