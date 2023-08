Milano | ciclista travolta da un camion Una testimone | ' Picchiava con le mani sul mezzo'

Fuori ho visto solo le scarpe, la bici per terra" E' una delle dichiarazioni rilasciate da una testimone dell'incidente didi martedì 29 agosto , in cui è morta una ragazza di 28 anni, ...Fuori ho visto solo le scarpe, la bici per terra" E' una delle dichiarazioni rilasciate da una testimone dell'incidente didi martedì 29 agosto , in cui è morta una ragazza di 28 anni, ...Un cuore che si spegne troppo presto, una vita interrotta in modo tragico:è stata teatro di un evento che ha lasciato un'impronta indelebile. Una giovane, appena ...

Milano, ciclista travolta e uccisa da un camion in centro TGCOM

Una ciclista di 28 anni è stata colpita da un camion in viale Caldara (a pochi passi da Porta Romana, nei pressi dell'incrocio di largo Medaglie d'oro e… Leggi ...Quest’area, situata in un luogo simbolo della celebre gara ciclistica Milano-Sanremo, verrà adornata da un monumento che commemora l’arduo sforzo dei ciclisti che affrontano la leggendaria salita del ...