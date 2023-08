Milano | ciclista 28enne travolta da un camion in Porta Romana

(Di martedì 29 agosto 2023)(ITALPRESS) – Unadi 28 anni è deceduta in seguito ad un incidente stradale con un. Il tutto è avvenuto poco prima delle 10 in viale Caldara, in zona. Inutile l'intervento dei soccorritori. Sul posto vigili del fuoco e vigili urbani.(ITALPRESS). FOTO: AGENZIA FOTOGRAMMA

Una donna di 28 anni è stata travolta e uccisa a Milano, da un autocarro mentre si trovava in bicicletta in viale Caldara, nei pressi di piazza Medaglie d'Oro, in una zona del centro della città. Sul ...