Milan | Taremi vuole il rossonero

Ilva forte sul campo e sul mercato, dove vuole regalare a Stefano Pioli l'ultimo colpo di un'... infatti, i rossoneri hanno presentato un'offerta al Porto per il centravanti Mehdi(31 anni)..., si punta tutto su una cosa per l'arrivo del nuovo attaccante. Le ultime novità di calciomercato Stando a quanto riferisce Record, l'interesse delper Mehdiè concreto e ...I rossoneri vogliono il centravanti iraniano per rinforzare il proprio reparto ...

Taremi-Milan, i tifosi del Porto vogliono l'addio: 'Non ha più la testa'. I due profili per sostituirlo Calciomercato.com

Nel frattempo il Milan tenta un colpo di coda che andrebbe a corroborare le sue ambizioni stagionali: Mehdi Taremi sarebbe il decimo acquisto di una campagna faraonica e alzerebbe notevolmente il ...Diciamo che secondo me sono 4 acquisti di ripiego. Lukaku non era un giocatore che doveva venire alla Roma, lo stesso Taremi al Milan. Pavard è una seconda scelta dell’Inter. Non erano gli obiettivi ...