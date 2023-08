Milan | resta il nodo Ballo Touré No all'Anversa vuole il Werder

(Di martedì 29 agosto 2023) Ilcontinua a lavorare alle uscite per poter lanciare l'assalto finale al colpo in attacco. Alexis Saelemaekers andrà in prestito...

Buone notizie sul fronte Dybala che peròa forte rischio per la sfida di venerdì contro il. Inzaghi monitora Mkhitaryan che però non dovrebbe preoccupare. Solo una forte contusione per Leao che non è a rischio. Da Torino si ...Commenta per primo Secondo la Gazzetta dello Sport non ci sono offerte per Mattia Caldara. Io difensore rimarrà quindi alfino a gennaio senza giocare.L'ultima idea per l'attacco del Torino si chiama Divock Origi del, Vagnati ha bussato alla porta dei rossoneri L'ultima idea per l'attacco del Torino si chiama Divock Origi del, Vagnati ha bussato alla porta dei rossoneri. Secondo quanto riportato da Tuttosport, però, il nodo resterebbe l'ingaggio siccome il belga guadagna 4 milioni e ...

Roma, sospiro di sollievo: niente lesione per Dybala. Ma col Milan resta in dubbio Calciomercato.com

Il reparto offensivo del Milan potrebbe subire delle ulteriori rivoluzioni. Resta infatti in bilico il futuro di Divock Origi che potrebbe lasciare la casacca rossonera dopo una sola stagione visti i ...(MilanLive.it) L'esterno destro belga, classe 1999, giunto al Milan nel gennaio 2020 e pagato, complessivamente, dai rossoneri 7,65 milioni di euro all' Anderlecht, ha deciso di restare nel campionato ...