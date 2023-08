Milan | l’affare Taremi si complica | il Porto gioca al rialzo

Leggi su 11contro11

(Di martedì 29 agosto 2023) Il mese di agosto sta per volgere al termine, ma vi è ancora un turbinio di trattative che ridefiniscono il volto di moltissimi team. Attraverso prestiti, cessioni e acquisti le migliori società si assicurano sia i giovanissimi talenti che i calciatori con un background più variegato. In ogni squadra è necessario rinforzare un settore differente, seguendo una precisa gerarchia tra i nomi in pole position e le valide alternative ai profili considerati più altisonanti. Nella sessione estiva di calciomercato, a risuonare con la frequenza di un tormentone estivo, èche vede coinvolto la punta centrale delMehdie il. Scopriamo i dettagli della contrattazione., quale cifra è sufficiente per il? Gli obiettivi del Diavolo per ...