Milan | Caldara resta fino a gennaio senza giocare

(Di martedì 29 agosto 2023) Secondo la Gazzetta dello Sport non ci sono offerte per Mattia. Io difensore rimarrà quindi algio...

Commenta per primo Secondo la Gazzetta dello Sport non ci sono offerte per Mattia. Io difensore rimarrà quindi alfino a gennaio senza giocare.Difficile che si riesca a guadagnare qualcosa, invece, dai cartellini di, Origi e Ballo - Toure, ma il loro addio sarebbe comunque importante per le casse del Diavolo e aiuterebbero il...Commenta per primo Stefano Pioli ha confermato l'11 delschierato a Bologna anche per il Torino . Dai convocati però sono stati esclusi Divock Origi , Mattia, Fodé Ballo - Touré e Alexis Saelemaekers , tutti in uscita.

Gazzetta - Milan, nessun offerta per Caldara: resterà in rossonero almeno fino a gennaio senza giocare Milan News

Secondo la Gazzetta dello Sport non ci sono offerte per Mattia Caldara. Io difensore rimarrà quindi al Milan fino a gennaio senza giocare.Caldara fuori rosa e senza offerte: la decisione del Milan sul suo impiego Situazione completamente diversa, invece, per Mattia Caldara, le cui possibilità d’impiego con la maglia rossonera ...