L'Inter vince 2 - 0 a Cagliari e aggancia in vetta, Napoli e Verona. A sbloccare la partita Dumfries su assist di Thuram, alla mezz'ora il raddoppio di Lautaro, servito da Dimarco. Nel finale Calhanoglu è fermato dal palo, Sommer è invece ...AGI - L'Inter batte a domicilio il Cagliari nel 'monday night' della seconda giornata di Serie A e agguanta a punteggio pieno in vetta alla classifica Napoli ,e Verona .'Unipol Domus finisce 2 - 0 per la squadra di Simone Inzaghi grazie ai sigilli di Dumfries e Lautaro Martinez , con quest'ultimo che sale già a quota 3 centri in campionato ...... 'Capiamo che Benji (Pavard ndr.) voglia andare'Inter, ma per completare un trasferimento non ... In quest'ottica sono tre i profili sul taccuino, tra questi anche Pierre Kalulu del: ma l a ...

Lindstrom-Napoli: domani si chiude. Milan, all-in su Taremi Eurosport IT

L'ex calciatore rossonero Billy Costacurta ha parlato del Milan dopo la vittoria di ieri contro il Torino. Le sue parole! In esclusiva a Sky Sport ha parlato ieri sera Billy… Leggi ...Origi si appresta a lasciare la formazione allenata da Pioli, ma potrebbe rimanere in Italia: contatti tra Torino e Milan ...