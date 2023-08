Migranti | Giani | lavoriamo per rimediare a errori decreto Cutro

(Di martedì 29 agosto 2023) "Servono risposte concrete. Ho la sensazione che come per gli immobili sequestrati dalla mafia, noi dovremo vedere se nel patrimonio immobiliare degli enti pubblici, se vi siano immobili fatiscenti, ...

Ma i Sai - ha continuato- sono stati limitati, infatti nei Sai ci sarebbe ancora posto, perché col decreto Cutro si è impedito di passare dai Cas ai Sai per i richiedenti diritto asilo. E ...... ad oggi sono presenti sul territorio senese 1.258accolti in 66 centri. 'Come Toscana stiamo facendo la nostra parte', ha aggiunto il presidente della Regione Eugenio. 'Sono ormai ...'Questisono stanziali - ha affermato Pirrera - : restano qua in attesa di esperire le ...: 'Immigrazione è opportunità, Toscana si deve aprire al mondo' Il tema dell'immigrazione 'va ...

Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. "Del resto il meccanismo fino al decreto Cutro qual era Si entrava nei Cas e poi si andava nei Sai, nella strutture di accoglienza e ...E questo secondo me è uno sbaglio”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, rispondendo ai giornalisti sul tema dell’immigrazione. “Col decreto Cutro – ha aggiunto Giani – si è ...