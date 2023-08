Migranti | 3 593 in hotspot Lampedusa | tregua negli sbarchi

Prosegue la tregua di sbarchi a Lampedusa. Sono 3.presenti questa mattina all'hotspot dell'isola. Tra loro ci sono 289 minori non accompagnati. Dopo il record di sbarchi dei giorni scorsi nelle ultime 24 ore nella notte non si sono ...Dopo il picco di oltre 4.300 ospiti registrati nella giornata di domenica 27 agosto, sono attualmente 3., di cui 193 minori non accompagnati , ipresenti nell'hotspot di Lampedusa . Il maltempo impone per il momento una pausa alle partenze da Libia e Tunisia - di neanche due mesi fa il ...L'hotspot dell'isola di Lampedusa rimane sull'orlo di una crisi umanitaria: ospita al momento 3., fra cui 193 minori non accompagnati. I trasferimenti procedono e ieri dall'isola sono partiti in 947 con traghetti e voli militari, altri 140 dovrebbero partire nelle prossime ore con ...

Migranti, 3.593 ospiti nell’hotspot di Lampedusa. Il maltempo frena le partenze ma è emergenza… Il Fatto Quotidiano

Sono 905 i imigranti a Pisa e provincia. Sono distribuiti in 59 centri di accoglienza e 23 comuni. Da giugno si sono registrati gli arrivi più significativi (375) che aumentano, ovviamente, con la bel ...Fino a ieri mattina nell’hotspot di Lampedusa c’erano 3.593 migranti, fra cui 211 minori non accompagnati. Col mare piatto, prima dell’arrivo del maestrale, erano sbarcate nell’isola 325 persone ...