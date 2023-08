Michelle Hunziker premiata da Mediaset | in arrivo un Nuovo programma mentre le colleghe vengono licenziate

Aurora Ramazzotti non intende rinunciare alla privacy. Almeno quando si tratta del figlio. In una recente storia di Instagram la figlia dimostrava un bambino sul seggiolone mentre gioca con della carta forno. In tanti hanno pensato che potesse trattarsi di Cesare, il cui volto non è mai stato mostrato sui social. Nulla ...... cena e colazione:rivela tutto sullo stile di vita che l'ha resa un'eterna trentenneUna delle protagoniste di Canale5 sarà. La conduttrice svizzera siederà di nuovo dietro il bancone di Striscia la notizia e presenterà la terza edizione diImpossible . Ma ...

Michelle Hunziker, dieta e allenamento: ecco i trucchi per avere il (suo) fisico perfetto leggo.it

Michelle Hunziker è tra le poche apprezzate da Piersilvio Berlusconi e Mediaset, che rinnova la collaborazione con la presentatrice svizzera. Mentre Mediaset annuncia sostituzioni su sostituzioni, ...A 46 anni Michelle Hunziker è una delle donne più belle e amate dal pubblico televisivo: sorriso smagliante e dalla battuta sempre pronta, per la mamma di Aurora Ramazzotti il tempo si è decisamente ...