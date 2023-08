Michelle Hunziker instancabile | in autunno condurrà tre programmi | arriva uno show con un collega famosissimo

Diversamente da tante mamme star che decidono subito di presentare via social i nuovi arrivati in famiglia, la primogenita diha mostrato solo pochi dettagli del suo piccolino. ...è pronta a tornare a lavoro in Mediaset . In un'estate segnata dagli addii forzati di tante colleghe che sono state centrali per l'azienda, lasarà ancora regolarmente al ...lavorerà tanto in tv e lascia intendere quale sarà il nuovo ...

Michelle Hunziker, "progetto top secret": clamoroso a Mediaset, dove la piazzano Liberoquotidiano.it

Michelle Hunziker è pronta per tornare in televisione, tra conferme e novità super attese. Striscia la Notizia e Michelle Impossible sono ...Michelle Hunziker ha da poco annunciato che presto tornerà in televisione in un nuovo programma e affiancata da Gerry Scotti ...