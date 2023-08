Michel | UE pronta ad ammettere nuovi membri entro il 2030

AGI - L' Unione europea dev'esseread accogliere i sei Stati dei Balcani occidentali, l'Ucraina e la Moldavia entro il 2030. È l'... Charles. L'occasione è stata il suo lungo discorso al ..."È tempo di andare avanti". E' necessario che l'Unione Europea siaper il suo allargamento entro il 2030. Così il Presidente del Consiglio Europeo, Charles, intervenendo al Forum strategico globale di Bled, in Slovenia. "Nel giugno dello scorso anno, ...L'Unione europea deve esserea integrare nuovi membri entro il 2030 , ha esortato il presidente del Consiglio europeo Charlesoggi in occasione di una conferenza a Bled, in Slovenia. Nel preparare la prossima agenda ...

L'Ue deve essere pronta ad accogliere nuovi membri entro il 2030 Euronews Italiano

Dal forum strategico di Bled il leader del Consiglio europeo tuona: "è il momento di affrontare la sfida dell'allargamento" ...credo che dobbiamo essere pronti, da entrambe le parti, ad allargarci entro il 2030“. Parola del presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel. Al Bled Strategic Forum (in Slovenia), la conferenza ...